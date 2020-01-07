NATO Irak'tan bazı personellerini çıkardı

Bir ittifak yetkilisi NATO'nun güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'tan bazı personeli çıkardığını söyledi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin neden olduğu gerilimin ardından Irak'taki faaliyetlerini azaltacağını açıklayan NATO, güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'tan bazı personeli çıkarıyor. Reuters haber ajansına konuşan bir ittifak yetkilisi, NATO ittifakının güvenlik endişeleri nedeniyle 'bazı personeli Irak'tan uzaklaştırdığını' söyledi. Yetkiliye göre, geri çekilme 'geçici' bir önlem niteliği taşıyor.

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