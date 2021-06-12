"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

NATO liderleri Brüksel'de toplanacak

12 Haziran 2021, Cumartesi 11:22
NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki toplantısı 14 Haziran'da Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek.

Zirvede gelecek 10 yılda NATO'nun izleyeceği yol haritası olan "NATO 2030" adlı vizyon belgesi, ittifak kendini yeni döneme adapte ederken yapılması gerekenler, bu kapsamda Çin'in yükselişi, Rusya, terörle mücadele, yükselen ve yıkıcı teknolojiler, siber tehditler ve saldırılar, iklim değişikliğinin güvenlik etkileri ele alınacak.

NATO'nun ortaklıkları, NATO-AB ilişkileri, ittifaka yönelik yeni tehditler, müttefikler arasında istişarelerin ve dayanışmanın artırılmasına yönelik çalışmalar da zirvenin konuları arasında bulunuyor. Müttefikler arasında daha yoğun, daha sık ve daha içerikli istişareler yapılması, dolayısıyla müttefikler arasındaki ayrılık görüntüsünün giderilmesi hedefleniyor.

Ayrıca NATO ülkelerinin savunma harcamalarının artırılmasının devamı ve başta Asya-Pasifik'teki ortaklıklar, Ukrayna ile Gürcistan gibi ülkeler olmak üzere öne çıkan ortaklıklar da zirve konuları arasında yer alıyor. Ortaklıkların güçlendirilmesi bağlamında NATO-AB ilişkilerinin yoğunlaştırılması da gündemde.

Etiketler: NATO, lider, Brüksel
Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus durulmuyor

    'Filistin haberlerinde gerçeği yansıtın'

    Aşılama hızı düşük

    Bu yıl hac ibadeti için yurtdışından kimse kabul edilmeyecek

    LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak

    NATO liderleri Brüksel'de toplanacak

    ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık askeri yardım

    İran BM'ye borcunu ödedi, oy hakkını geri kazandı

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

    İstediğimiz gibi başlayamadık

    Yeneroğlu: Suskunluğa öfkeliyiz

    Çin, Uygurlara sistematik işkence yapıyor

    Kuraklık yem fiyatlarını da etkiliyor

    İşsizlik, mutfak enflasyonu var diyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    'Ekranda Müslüman karakterlerin olumsuz gösterilmesinden bıktım'

    Ekmeğe yine zam gelebilir

    Dolar ve enflasyon daha da artacak

    Müsilajın insan sağlığına etkileriyle ilgili bu uyarılara dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve Demokratlar
    Ahmet BATTAL

    İhtimal değil kesinlik var
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka bir musîbet mi bekliyoruz?
    H. Muharrem OKUR

    Cezaevlerindeki farklı uygulamalar
    Osman ZENGİN

    Ah Zafer kardeşim ah!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni Asya’nın istikameti çok hoşuma gidiyor
    Cevher İLHAN

    “Aylık enflasyon artmamış!”
    Risale-i Nur'dan

    Rahmet havuzları: Denizler
    Genel

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.