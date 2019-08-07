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7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nefreti besleyen liderleri reddedin

07 Ağustos 2019, Çarşamba
Eski ABD Başkanı Barack Obama, ırkçılığı normalleştiren ve nefreti besleyen liderleri reddetmeleri için ABD’lilere çağrıda bulundu.

 

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ırkçılığı normalleştiren ve nefreti besleyen liderleri reddetmeleri için ABD’lilere çağrıda bulundu.

Eleştirilerinde isim vermeyen Obama’nın bu yorumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, göçmenlere yönelik söyleminin şiddeti beslediği yönündeki eleştirilere karşı çıkmasının ardından geldi. Bugüne kadar Trump’ın tartışmalı söylemleri hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınan Obama, “Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların hayat tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara ‘insan altı’ diyen veya Amerika’yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz” dedi ve ekledi:

“Böyle bir şeyin siyasetimizde ve kamusal hayatımızda yeri yoktur. Her din, ırk ve siyasî partiden, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi.” Pazartesi günü bir konuşma yapan Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınamıştı.

ABD’de Texas ve Ohio’da Cumartesi günü gerçekleşen iki silâhlı saldırıda 31 kişi ölmüştü. Obama, başkanlığı döneminde silah satışlarını kısıtlamak için girişimlerde bulunmuş fakat başarısız olmuştu. 2015’te BBC’ye verdiği bir söyleşide “makul silâh kontrol yasalarını” geçirememiş olmasının başkanlığı boyunca yaşadığı en büyük hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.

Etiketler: obama
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