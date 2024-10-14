Netanyahu, esirleri ölüme terk etti

İsrail’de, Gazze’deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

İsrail kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, aralarında Gazze’deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi’nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı. Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı. Hamas da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki İsrailli esirleri geri getirme vaadinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen esirlerin akıbetinin hala meçhul olduğunu belirtti. Hamas, Gazze’de öldürülen ve İsrail ordusu tarafından geçen eylül ayında Refah’ta bir tünel içinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı bir video yayınlayarak esir ailelerine seslendi. Videoda, Netanyahu’nun, Hamas’a askeri baskı uygulayarak ve soykırım yoluyla esirleri geri getirme sözü verdiği ancak “o meşum vaat” nedeniyle esirlerin ölü olarak döndüğü ve akıbetlerinin de meçhul olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi