"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Netanyahu savaşı uzatmak istiyor, ateşkes görmek istemiyor

28 Şubat 2024, Çarşamba 14:44
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes yapmak istemediğini, genç yaşlı gözetmeksizin Filistinlileri, kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmek istediğini söyledi.

Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında geldiği Cenevre'de değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Maliki, sivillerin öldürülmesine karşı olduklarını belirtti.

Maliki, rehinelerin serbest bırakılması, uzun yıllar İsrail hapishanelerinde kalmış Filistinli mahkumların değişimi ve ateşkes için oluşacak fırsata olumlu yaklaşacaklarını ifade ederek rehinelerin serbest bırakılmasının "ateşkes" anlamına da geleceğini bildirdi.

Ateşkes sağlanırsa Gazze'nin güneyinin yanı sıra kuzeye de insani yardım girişinin mümkün olacağının altını çizen Maliki, "Bu yüzden bunun gerçekleşmesini görmek istiyoruz. Bunun mümkün olan en kısa sürede, ramazan ayından önce olmasını umuyoruz ki insanlar Gazze'de bombalanmadan, öldürülmeden ve ateş altında kalmadan toparlanabilsin, özgürce nefes alabilsin." ifadelerini kullandı.

Maliki, sağlanabilecek ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin, Gazze'nin nasıl yeniden inşa edileceğini düşünme fırsatını da sunacağını bildirdi.

Anlaşmaya varılabilmesi için ABD, Katar, Mısır ve İsrail arasında müzakerelerin son bir aydır devam ettiğini kaydeden Maliki, bunun en kısa sürede uygulanma ihtimalinin olduğunu duyduklarını belirtti.

Maliki, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının İsrail'in yanı sıra herkes için geçerli olduğunu hatırlatarak, "Eğer İsrail bu ihtiyati tedbirlere uymazsa bunun bedelini ödeyecektir." dedi.

İsrail'in UAD'nin talebi üzerine raporunu 26 Şubat'ta sunduğunu aktaran Maliki, "Belki de rapor çok yanlıştır. İsrail geçici tedbirlere uyduğunu söyleyecektir ancak gerçekte bunlara uymuyor." diye konuştu.

Maliki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu raporu inceleyeceğini ve mahkemeye yanıt vereceğini belirterek, "Gelişmeleri izliyoruz. Mahkeme, İsrail'in geçici tedbirlerine uymamasını kesinlikle tolere ve kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

"Netanyahu'nun bu savaştaki amacı Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırılarını durdurmak için bir anlaşmanın gerçekleşmesini istemediğini bildiklerini kaydeden Maliki, şöyle devam etti:

"Netanyahu savaşı uzatmak istiyor, ateşkes görmek istemiyor. O, Filistinlileri, kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmek istiyor. Netanyahu, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini yok etmek istiyor. Netanyahu'nun eli masum Filistinli çocukların ve kadınların kanıyla dolu. Netanyahu'nun bu savaştaki amacı Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek ve bu yüzden Gazze'deki her şeyi yok ediyor. Bunu yapabilmek için Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden merkeze ve merkezden güneye zorla yerinden etmeye başladı."

Uluslararası toplumun kendi iradesini Netanyahu'ya dayatma ve onu uluslararası hukuka uymaya zorlama konusundaki zayıflığının bedelini ödediklerini belirten Maliki, Netanyahu'nun kontrol edilememesi durumunda tüm bölgenin "alevler içinde kaldığını" görebileceklerini ve onun da istediğinin bu olduğunu vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a “kararsız” mesajı

    Uçuşlara sis engeli

    Özel okullara %150 fahiş zam tepkisi

    Gazze kıtlığın eşiğinde

    Netanyahu savaşı uzatmak istiyor, ateşkes görmek istemiyor

    Netanyahu'nun koalisyon ortakları bölgesel savaş istiyor, Gazze ilk adım

    İsrail'in yeni yerleşim planı "kışkırtıcı ve tehlikeli"

    "Ramazanla ilgili sorumsuz açıklamalar kontrolü kaybettirebilir"

    Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

    Bayram ikramiyesi nasıl eridi?

    Ramazan ayında tencereler nasıl kaynayacak?

    Emekli AKP’den uzaklaşıyor

    Rezervlerdeki düşüş hızlandı

    İsraf bitmeden enflasyon düşmez

    Erdoğan helâlinden kazanmadı

    Gazze'de son 24 saatte 96 sivil daha katledildi

    Macaristan da İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

    İmamoğlu’dan Ayasofya cevabı

    Rothschild öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat ve AKP
    Genel

    Erdoğan helâlinden kazanmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da berzah âlemi
    Genel

    Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet kahramanını ziyaret
    Ali FERŞADOĞLU

    Çoğunluk neden hak ve hürriyetleri talep etmiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Asker neferatının siyasete müdahalesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul hanımları 55. yılı kutluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.