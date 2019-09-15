Netanyahu tahriklere devam ediyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın hazırladığı planda işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakının" gündeme geleceğini söyledi.

'Netanyahu'nun son açıklaması barışı temellerinden yıktı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sağ seçmenin sempatisini kazanmak için seçimlere iki gün kala kabine toplantısını işgal altındaki Filistin toprağında yaptı. Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde kabinesini toplayan Netanyahu, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Netanyahu, tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'in güvenliği ve mirasını güvenceye alınması için önemli" olduğunu iddia etti. Salı günü yapılacak seçimlere yönelik öne çıkan vaatlerinden biri olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme konusuna da değinen Netanyahu, "Yerleşim birimlerinin İsrail'in egemenliğine alınması ABD yönetiminin hazırladığı barış planında gündeme gelecek." dedi. Yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulmasına onay Öte yandan İsrail kabinesi, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulması planını onayladı. Kurulacak Yahudi yerleşim biriminin büyüklüğü ve kaç evden oluşacağı gibi bilgiler basınla henüz paylaşılmadı. Netanyahu, geçen haftaki kamuoyu araştırmalarında partisinin geriye düşmesi üzerine 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu. ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını İsrail'deki seçimlerin ardından kamuoyuna açıklaması bekleniyor. AA

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