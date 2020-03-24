Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 50 asker öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 50 asker öldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre örgüt, Yobe eyaletine bağlı Goneri köyünde görevli askerlere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 50 asker öldü, çok sayıda asker de yaralandı. Nijerya ordusundan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. AA

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