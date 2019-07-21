Nijerya'da kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu başlatıldı

Nijerya polisi, Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için operasyon başlattı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını açıkladı. Sözcü Ajayi yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının Gbale köyünde bir kafede otururken kaçırıldığını kaydetti. Öte yandan, Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Salı günü 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk vatandaşını kaçırdı.

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