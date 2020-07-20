Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Kaduna Topluluğu Kalkınma Derneği Başkanı Yashen Titus, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kukum Daji köyünde düğün için toplanan halka ateş açtığını belirtti.

Titus, saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 32 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Titus, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, olayı doğrulayarak saldırıda çok sayıda kişinin de kaçırıldığını söyledi. Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Jalige, saldırı nedeniyle bölgede 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 306

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.