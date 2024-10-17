Nijerya’da tanker faciası: 147 kişi öldü

Nijerya’nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tanker patladı.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa’nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti. Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını söyledi. Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi. Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300’den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü. AA

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