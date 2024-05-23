Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti kararı Netanyahu'yu rahatsız etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, X platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı. Atılan bu adımın "barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini" kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin bir "terör devleti" olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu. Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.