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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Norveç'te yoldan geçenlere 'oklu' saldırı: Çok sayıda kişi öldü

13 Ekim 2021, Çarşamba 22:30
Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

AA

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