Nüfustaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak

Yayınlanan yeni bir analize göre dünya nüfusundaki artış 21 yüzyıl sonunda duracak.

Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düştüğünü gösteriyor.

2100 yılına kadar yıllık ortalamam yüzde 0,1'den az büyüme ile dünya nüfusunun 10,9 milyara ulaşması öngörülürken bu oran 1950 ila günümüz arasında yüzde 2 idi. Bu da 2,5 milyar olan dünya nüfusunu 7,7 milyara taşıdı.

2100 yılında küresel doğum oranının ise kadın başına 1,9 olması bekleniyor. Oran bugün 2,5. Dünyanın varolan nüfusunu koruyabilmek için bu oranın en az 2,1 olması gerekiyor.

Tarihte bir ilk gerçekleşecek

Yapılan öngörülere göre dünyadaki ortalama yaş 31'den 42'ye yükselirken 80 yaşın üzerindeki kişi sayısı 146 milyondan 881 milyona çıkacak. 2073 itibarı ile 65 yaş üstü insan sayısı 15 yaş altı çocuklardan daha fazla olacak ve bu insanlık tarihinde bir ilk olacak.