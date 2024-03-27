O Müslüman gence ödül

Rusya’nın başkenti Moskova’da “Crocus City Hall” adlı konser salonuna yapılan terör saldırısı esnasında 100’den fazla insanı kurtaran 15 yaşındaki Müslüman genç İslam Halilov’a cesaret ödülü verildi.

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, düzenlenen törenle, terör saldırısı esnasında seyircilerin tahliyesine yardımcı olan 15 yaşındaki Halilov’u “Mağdurlara yardım etmede özveri, yiğitlik ve kişisel cesaret sertifikası” ile ödüllendirdi. Tahliyelere yardımcı olan bir diğer genç 14 yaşındaki Artyom Donskov da aynı ödüle layık görüldü. Öte yandan Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin de kahraman genç Halilov’u cesareti ve insanları kurtarması nedeniyle Rusya Müslümanları “Hizmet Madalyası” ile ödüllendireceğini duyurdu. Madalyanın Moskova Merkez Camisi’nde 29 Mart’ta cuma namazında verileceği bildirildi. AA

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