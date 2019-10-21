Öğrencilere fişleme

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında bulunan Cergy-Pontoise Üniversitesi, öğretim görevlilerinden öğrencilerdeki ‘radikalleşme belirtilerini’ rapor etmelerini istedi.

Müslüman karşıtı saldırılar bitsin

Dağıtılan formlarda, ‘Namaz saatlerinde ve cuma günü devamsızlık yapıyor mu?’, ‘Başörtüsü veya cellabe giyiyor mu?’, ‘Domuz yemiyor mu?’ gibi soruların da yer alması tepki topladı. Üniversitenin profesörlerinden Clement Carbonnier, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tüm öğretim görevlilerine gönderilen formun içeriğini açıklayrak, bundan utanç duyduğunu belirtti.

Üniversite özür diledi

tr.euronews’teki haberde, sosyal medya üzerinden tepki çekmesinin ardından uygulamayı yapan üniversiteden açıklama geldi. Terörizm ve radikalleşme ile mücadele kapsamında bu bilgileri talep ettiklerini belirten üniversite idaresi, kullandıkları ifadelerin yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi. Üniversite, formun geri çekildiğini duyurdu.

O sorular

Cergy-Pontoise Üniversitesi’nin öğrenciler hakkında toplamak istediği bilgilerden bazıları şu şekilde:

-Namaz saatlerinde ve cuma günü devamsızlık -Cellabe giyme -Bıyıksız sakal bırakma

-Başörtüsü/çarşaf giymeye başlama -Alkollü içecek tüketmeyi bırakma -Domuz içerikli yiyecekleri tüketmeyi aniden bırakma -Helal ürünleri tüketme -Eğlence partilerine katılmama -Ulusal ve uluslararası gündeme aniden ilgi duyma