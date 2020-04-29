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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Olimpiyatlar seneye de yapılamaz'

29 Nisan 2020, Çarşamba 13:39
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle bir sene sonraya ertelenen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın, salgın kontrol altına alınmadığı taktirde hiçbir şekilde düzenlenemeyeceğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya hükümetiyle yaptığı görüşmeler sonrası mart ayında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021 Temmuz'una ertelendiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Abe, Japonya'nın Olimpiyatlar ile ilgili yaptığı hazırlıklar kapsamında 13 milyar dolar harcadığını belirterek, "Olimpiyatlar ve paralimpik olimpiyatlar her açıdan eksiksiz olarak yapılmalı. Tüm atletler ve seyirciler güvenli bir şekilde katılabilmeli. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle şu andaki şartlarda Olimpiyat oyunlarını bu şekliyle gerçekleştirmek imkansız. Olimpiyatlar, Dünya'daki tüm ülkelerin salgına karşı verdiği savaşı yendiği zaman düzenlenmelidir." diye konuştu.

Japonya'nın Tokyo olimpiyatları dolayısıyla ülke içerisinde 3 milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığını belirten Abe, oyunların düzenlenmesiyle birlikte ülke turizminin canlanmasını ve tüketici harcamalarının da artmasını beklediklerini kaydetti.

Japonya'da bugüne kadar 14 bine yakın koronavirüs vakası görülürken, salgın kaynaklı can kaybı 413 olarak açıklandı. Ülkede Covid-19 sebebiyle 6 Mayıs'a kadar sürecek olağanüstü hal durumunun yakın bir zamanda yeniden uzatılması düşünülüyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: olimpiyat
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