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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Omicron'dan ilk can kaybı İngiltere'de yaşandı

13 Aralık 2021, Pazartesi 16:05
İngiltere'de bir kişi Omicron varyantından kaynaklı Kovid-19 dolayısıyla öldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni varyanttan kaynaklanan en az bir can kaybının yaşandığını doğruladı ve halkı üçüncü doz aşı yaptırmaya çağırdı.

Başkent Londra'daki bir aşı merkezinde haberi duyuran Johnson "Ne yazık ki Omicron nedeniyle hastaneye yatışlar oluyor ve maalesef Omicron varyantı bulunan en az bir kişinin yaşamını yitirdiği teyit edildi" diye konuştu.

Omicron'un virüsün biraz daha hafif bir versiyonu olduğuna dair düşünceleri bir kenara bırakarak toplumdaki hızlı yayılımına bakılması gerektiğini belirten Johnson "Yapabileceğimiz en iyi şey hepimizin üçüncü doz aşımızı yaptırması" diye konuştu.

Johnson dün televizyondan Omicron'un acil bir durum ortaya çıkardığını belirterek günde bir milyon kişinin yıl sonuna kadar üçüncü doz aşılarının yapılması hedefiyle dev bir takviye aşı kampanyası başlatıklarını duyurdu ve İngiliz halkını güçlendirilmiş dozları yaptırmak için hareket geçmelerini istedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de yaptığı açıklamada Omicron varyantı bulunan 10 kişinin İngiltere'de hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir araştırma üçüncü ya da güçlendirici doz, yapıldıktan sonraki ilk dönemde Omicron'dan kaynaklanan hafif Kovid-19'a karşı yüzde 70-75 düzeyinde koruma sağladığını ortaya koyuyor.

Londra'da önümüzdeki 24 saat içerisinde Omicron'un en yaygın varyant haline gelmesi bekleniyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Omicron, İngiltere
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