On binlerce kişiden İngiltere'ye bir çağrı daha: İsrail'e silah satışına son ver!

İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını protesto eden on binlerce kişi başkent Londra’da düzenledikleri yürüyüşte, Gazze’de soykırıma ortak olmakla itham ettikleri hükümetten “İsrail’e silah satışına son vermesi” talebinde bulundu.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütünün çağrısıyla başkentteki Russell Meydanı’nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Parlamento Meydanı’na yürüdü. Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca “Gazze’de soykırımı durdurun”, “İngiltere İsrail’in suç ortağı” ve “Özgür Filistin” sloganları atarak Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında bir grup İsrail yanlısı da Bush House isimli tarihi bina yakınlarında ellerinde bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi.

Tek şey sesimizi duyurmak

Filistin destekçisi göstericilerden 31 yaşındaki Steve, “İsrail yıllardır o kadar çok insan öldürdü ki uluslararası toplum bu konuda hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden yapabileceğimiz tek şey sesimizi duyurmak.” dedi. İngiltere’de hükümet, aralarında 3 İngiliz’in de olduğu uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının 1 Nisan’da İsrail’in Gazze’deki saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail’e silah ihracatının askıya alınması yönünde artan baskılarla karşı karşıya bulunuyor.