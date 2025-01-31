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“Önce hür seçimler, sonra anayasa”

31 Ocak 2025, Cuma 17:00
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin geçici cumhurbaşkanı olarak atanması sonrası halka hitap eden Ahmed El Şara (Muhammed Colani), Suriye’de adım adım normalleşmeye geçileceği mesajı verdi.

İlk kez ulusa sesleniş konuşması yapan Şara, önce geçiş hükümeti kurulacağı, ardından hür ve adil seçimlerin yapılacağını belirterek Şara, “Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukukî referansı olacak anayasa beyanını açıklayacağız” dedi.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşmasında, "Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum." dedi.

 

Suriye halkını selamlayarak konuşmasına başlayan Şara, "Suriye'nin, on yıllar boyunca üzerimize çökmüş olan zalim bir rejimin prangalarından kurtuluşunun üzerinden 54 gün geçti. Dünyanın en baskıcı yönetim biçimlerinden biri sona erdi. Suriye, önce Allah'ın lütfuyla, sonra içeride ve dışarıda mücadele eden herkesin sayesinde özgürleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilerle birlikte ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Şara, "Dün, siyasi sürecin ilerlemesini sağlamak için hukuk uzmanlarıyla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından ülkenin sorumluluğunu devraldım. Bugün size bir hükümdar olarak değil, yaralı vatanımıza hizmet eden biri olarak sesleniyorum. Tüm gücüm ve irademle Suriye’nin birliğini ve kalkınmasını sağlamak için çalışacağım." diye konuştu.

Şara, Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacaklarını bildirerek, "Bu bir geçiş dönemi; ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara, dün meclisin feshedilmesi kararı sonrası atılacak adımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum. Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu konferans, gelecek siyasi programımız üzerine doğrudan tartışmalar ve istişareler için bir platform olacaktır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz."

Suriye'nin önceliklerini sıralayan Şara, toplumsal barışın sağlanması, Suriye halkına karşı suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi, toprak bütünlüğünün korunması, şeffaf ve adil devlet kurumlarının inşa edilmesi, güçlü bir ekonomi oluşturulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hedeflerin ön planda olacağını vurguladı.

Şara, yurt içinde veya dışında Suriye halkına yönelik suç işleyenlerin yargılanacağını söyledi.

Suriye'nin güçlü bir bölgesel ve uluslararası aktör haline gelmesi için çalışacaklarını dile getiren Şara, sağlam bir ekonomi inşa edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

AA

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