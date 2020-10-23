Önemli arazi ve tepeler Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettikleri belirtiliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve tepelerde kontrol sağladı. Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermenistan güçlerinin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi. AA

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