Önlükleri tükenince ABD'deki bazı hemşireler çöp poşeti giydi

ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi.

DSÖ'nün açıklaması sonrasında ABD diken üstünde Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı. ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı. Ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York'ta ise vaka sayısı 30 bini geçti. AA

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