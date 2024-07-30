Oxfam: Siz tatildeyken 7 bin kişi daha öldürülecek

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere Parlamentosunun tatilde olacağı 33 günde İsrail saldırıları sonucu Gazze’de 1800’ü çocuk yaklaşık 7 bin kişinin öldürüleceği ya da yaralanacağı tahmininde bulundu.

Oxfam, İsrail’in Gazze saldırıları aynı ölçüde devam ederse İngiltere Parlamentosunun tatilde olacağı 30 Temmuz-2 Eylül tarihlerinde Gazze’de yaşanacağı öngörülen ölüm ve yaralanmalara ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 8 Mayıs - 22 Temmuz tarihlerinde Gazze’deki ortalama günlük ölüm oranını 55,49, yaralanma oranını ise 152 olarak açıkladığı hatırlatıldı. İngiltere Parlamentosunun tatilde olacağı 33 günde tahmin edilen ölüm ve yaralanma sayılarının da OCHA oranları baz alınarak hazırlandığı bilgisi raporda paylaşıldı. Raporda, 33 günlük süreçte Gazze’de tahmini ölüm sayısının 1831 olacağı öngörüsü yer alırken aynı dönemde yaralanan Gazzeli sayısının ise 5 bin 16 olacağı tahmin edildi. Hesaplara göre ölü ve yaralıların yaklaşık 1800’ünün çocuk olacağı da raporda belirtildi.

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