Pakistan'da iktidar ve muhalefet görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

Pakistan'da gösterileri sona erdirmek isteyen iktidar kanadının muhalefetle yaptığı görüşmeler başbakanın istifası konusunda anlaşılamadığı için sonuca ulaşamadı.

Pakistan'da süren hükümet karşıtı gösterileri sona erdirmek isteyen iktidar kanadının muhalefetle yaptığı görüşmeler, büyük oranda anlaşma sağlanmasına rağmen başbakanın istifası konusunda anlaşılamadığı için sonuca ulaşamadı.

Muhalefet ile hükümetin müzakere heyetlerinin bugün yaptığı görüşme ardından iki taraf da ayrı basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla detayları paylaştı.

Hükümet adına görüşmelere katılan Savunma Bakanı Pervez Hattak, Başbakan İmran Han'ın istifası dışındaki birçok muhalefet isteğini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Han'ın müzakere heyetine iki taraf arasında orta yolun bulma emri verdiğini kaydeden Hattak, "Hükümet olarak muhalefetin isteklerinin önemli bir kısmını kabul ediyoruz. Görüşmeler tarafların kendi aralarında görüşmelerinin ardından devam edecek. Ancak görüşmelerin iyi bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Muhalefet heyetinin sözcüsü Ekrem Han Durrani ise muhalefetin Han'ın istifası ve yeni seçim isteğinde ısrarlı olduğunu dile getirdi.