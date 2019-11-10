Pakistan’da su kuyusu açtık

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı Pakistan’da Zülfükâr Yıldırım adına su kuyusu projesini gerçekleştirdi.

Yeni Asya Vakfı’ndan yapılan açıklamada Pakistan’da su kuyusu projesi gerçekleştirildiği hatırlatılarak benzer faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Zülfükâr Yıldırım adına su kuyusu projesinin gerçekleştirildiğinden bahseden açıklamada şöyle denildi:

“Vakfımız buna benzer projelerle hizmete vesile olmaya devam etmektedir. Su kuyusu, gıda yardımı, göz ameliyatları, aynî yardımlar, ihtiyaç malzemeleri temini, toplu yemekler, Risale-i Nur Külliyatı’ndan ve yayınlarımızdan çeşitli dillere çevrilerek kitap dağıtım hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Yardımlarınızla dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşım sağlayarak çalışmalarımız sizlerin yardımı ile devam etmektedir.”

Çalışmalar titizlikle yürütülüyor

Yapılan açıklamada, “Muhtaç insanların yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor. Bize güvenen herkese teşekkür ederiz, çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu tür hizmetler dünya genelinde şerlerin uzaklaşmasına vesile olur inşaallah. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda Yeni Asya Vakfı, Avustralya Nur Vakfı birlikte yapmış olduğu yurtdışında kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine kurbanların ulaşmasına aracılık ediyor.

Vakfa bağışlarınız için Vakfın hesap numarası şöyle: Türkiye Finans Fındıkzade Şubesi-IBAN: TR07 0020 6000 8600 2842 6800 01. PTT Posta Çeki ile de 13676447 numaraya yatırabilirsiniz. Vakfın irtibat telefonu: 0 (212) 513 11 10”

İstanbul - Seyhan Şentürk