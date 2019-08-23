Pakistan'dan BM'ye 'Keşmir' mektubu

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı mektupta, Keşmir'de insan haklarının ve insani durumun kötüleştiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e, Keşmir'de insan hakları ve insani durumun kötüleştiği uyarısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'e Cammu Keşmir'deki duruma ilişkin mektup yazdı. Mektupta, Hindistan'ın 5 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'deki "yasa dışı" ve "tek taraflı" eylemlerinin bağlam ve sonuçlarına vurgu yapıldı. "Hindistan hükümeti tarafından işgal altında bulunan" Keşmir'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili Pakistan'ın derin endişeleri aktarıldı, insan hakları ve insani durumun kötüleştiği uyarısında bulunuldu. Bölgedeki telekomünikasyon kısıtlamaları ve Keşmirli siyasetçilerin ev hapsinde tutulduğu hatırlatılan mektupta, Hindistan'ın, BM sözleşmesi, ilgili Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukuk ve kendi yasal taahhütlerini ihlal ettiği ortaya kondu. Mektupta, BM ve uluslararası toplumun, Hindistan'a "tek taraflı eylemlerini durdurma, sokağa çıkma yasağı ve diğer acımasız tedbirlerini kaldırması" yönünde çağrıda bulunmasının önemine işaret edildi. Mektubun, BM Güvenlik Konseyi ve üye ülkelerle paylaşılacağı belirtildi. AA

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