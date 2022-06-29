Papa Franciscus: Oğullarınızı evlendirin

Papa Franciscus, yetişkin bekâr erkek çocukları olan annelere seslenerek, “Gömleklerini ütülemeyi bırakıp geç kalmadan oğullarınızı evlendirin” dedi.

Erkeklere de, evlenmekten korkmamaları tavsiyesinde bulunarak, “Zorluklar her ailede olur” ifadesini kullandı.Hristiyan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus, yetişkin bekar erkek çocukları olan annelere seslenerek, “geç kalmadan oğullarınızı evlendirin” tavsiyesinde bulundu. 10’uncu Dünya Aileler Toplantısı’nın bitişi münasebetiyle düzenlenen bir ayin sırasında konuşan Papa Franciscus, Katolik annelere, oğullarının gömleklerini ütülemeyi bırakma ve onları evlenmeye teşvik etme çağrısı yaptı. 85 yaşındaki Papa, konuşmasında, “Aşırı sahiplenici olmayı bırakıp onların yuvadan ayrılmasına izin verin” ifadelerini kullandı. Vatikan’ın son dönemde yükselen LGBT yapılanmalarına yönelik adımlar attığı biliniyor. Papa’nın açıklamasının da bununla bağlantılı olduğu düşünülüyor. AA

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