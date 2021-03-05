Papa Irak'ta

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'a ziyaret gerçekleştiriyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus Bağdat'da önce Başbakan Kazimi sonra Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı. Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi. Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı. Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya geldi. Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da görüştü. Papa ile Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşmesi başladı Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus daha sonra Bağdat’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa’yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa’nın baş başa görüşmesi başladı. Papa, burada ülkedeki siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek. Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’ı ziyaret ediyor Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olacak. Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor. AA

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