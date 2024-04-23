Paris’te İslam karşıtlığına protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te, ırkçılık ve İslam karşıtlığı protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris’te toplanan göstericiler, ülkedeki polis şiddetini ve Gazze’de yaşanan insani krizi protesto etmek için yürüdü.Göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve kefiye takarak sloganlar attı. Eylemciler, “Irkçılığı durdurun, İslam karşıtlığını durdurun”, “Çocuklarımız tehlikede”, “Gazze’de soykırımı durdurun”, “Sömürgecilik karşıtı antisiyonist direniş” yazılı pankartlar açtı. Binlerce kişinin katıldığı gösteride, Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler hareketinin önde gelen isimleri, Filistin’e verdiği destekle bilinen muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekilleri ve siyahi göçmenler yer aldı. AA

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