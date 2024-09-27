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27 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Parisli öğrencilerden Gazze’ye destek gösterisi

27 Eylül 2024, Cuma 17:02
Fransa’nın başkenti Paris’te öğrenciler, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’ye destek için gösteri düzenledi. Filistin destekçisi öğrenciler, kötü hava koşullarına rağmen Paris’te Pantheon Meydanı’nda bir araya geldi.

Öğrenciler, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin, iki İsrail üniversitesiyle olan işbirliğini sonlandırmasını talep etti. Filistin ve Lübnan bayraklarıyla “Soykırımı durdurun” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına son vermesini istedi. Omuzlarında Filistin kefiyesi taşıyan göstericiler, “Yaşasın Filistin”, “İsrail katil, Sorbonne suç ortağı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

 

AA

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