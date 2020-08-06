"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Patlamanın sonuçlarıyla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok'

06 Ağustos 2020, Perşembe 17:32
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın milyarlarca dolar hasara yol açtığını ve ülkesinin bu durumla mücadele edecek ekonomik güce sahip olmadığını söyledi.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, yaptığı basın açıklamasında, ülkede zararın çok büyük olduğunu, Beyrut Limanı'ndaki buğday silolarının tamamen zarar gördüğünü ve hasarı değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"Patlamanın sonuçlarıyla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok." diyen Name, Merkez Bankası ve diğer bankaların kapasitesinin sınırlı olduğunu ve Lübnan para biriminin de halihazırda çok değerli olmadığını hatırlattı.

Name, ayrıntılı bilgi vermeden, "Mevcut durumda tek çözüm Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olacak." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlama sonucu vefat edenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu açıklamıştı.

Patlamanın etkisiyle büyük zarar gören Beyrut Limanı, Lübnan'da tahıl, gıda maddeleri ve ilaçların tutulduğu en büyük depolama alanı olarak kullanılıyordu.

Lübnan, patlamanın öncesinde de büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor, geniş çaplı gösterilere sahne oluyordu.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi

    'Patlamanın sonuçlarıyla mücadele edecek ekonomik gücümüz yok'

    Merkez Bankası açıklamalarda bulundu

    Macron'dan Lübnan'a yardım açıklaması

    Trump'ın malikanesine silahla giren çocuklar gözaltına alındı

    Soylu: Sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok

    Afrika'daki vaka sayısı 1 milyon sınırında

    Afyonkarahisar'da görüldü

    'Hayatta kaldığıma hala inanamıyorum'

    Dünya genelinde vaka sayısı 19 milyonu geçti

    Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

    YKS tercihleri alınmaya başlandı

    Koca: İddialar asılsızdır

    Facebook, Trump'ın paylaşımını sildi

    81 ilde en kapsamlı denetim

    Kurumlara güven kalmadı: Yeni sistemle güven dibe durdu

    Çataklı'dan 'sahte içerik' uyarısı

    Sivil toplumun gözü AB’de

    Çiftçinin sessiz tepkisi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cafer Sadık Çim
    Genel

    Kâinat nasıl ölecek?
    Genel

    Rakamlarla oynamayın
    Genel

    Çiftçinin sessiz tepkisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ateş deryasını döndüren gözyaşı
    Cevher İLHAN

    Salgın çıkmazı
    Mikail YAPRAK

    Ölenlere değil, ölüme bakın
    Risale-i Nur'dan

    Aldanmakta fayda yok, sevkiyat var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.