Pegasus'tan kazaya ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, “Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi. Nane, saat 13.00 itibarıyla 56 yaralının taburcu edildiğini söyledi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi. Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus uçağına ilişkin şunları kaydetti: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir. Bundan sonra bize düşen ne varsa yapacağız, ekiplerimiz 24 saat çalışmaktadır." Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, saat 13.00 itibarıyla 56 yaralının taburcu edildiğini söyledi. AA

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