Pelosi’den Trump’a: Türkiye’de değilsiniz

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi Trump’a seslenerek, “Kimlere hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyuyorsun. Ancak Burası Amerika Birleşik Devletleri ve burası bir demokrasi” dedi.

Başkan Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda iktidarı barışçı şekilde devretme taahhüdü vermeyi reddetmesine, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’den tepki geldi. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Nancy Pelosi düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın ”otokrat” liderlere hayranlık duyduğuna dikkat çekti. “Kimlere hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyuyor” diye konuşan Pelosi, “Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de değilsiniz, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan’da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve ABD Anayasası’na bağlı kalmayı denemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘Sakinleşin sayın başkan’

Trump, Çarşamba günkü basın toplantısında bir gazetecinin seçimi kaybetmesi durumunda görevi barışçı şekilde devredip-devretmeyeceği şeklindeki sorusuna, “Ne olacağını görmemiz lâzım” şeklinde yanıt vermiş ve “Oy pusulaları hakkında çok fazla şikayetim var, oy pusulaları bir felaket” ifadesini kullanmıştı. Trump dün Fox News’ün radio programında yaptığı açıklamada da Biden’ın kazanması ve sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde, mahkemenin vereceği karara uyacağı yanıtını verdi. Ancak Trump, “O noktaya gelene kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi gibi” diye konuştu. Pelosi ise, “Sakinleşin Sayın Başkan” diye seslendiği Trump’ın böyle bir meseleyi gündeme getirmesinin bile üzüntü verici olduğunu kaydetti ve Amerikalılar’a seçimlerde mutlaka oy kullanmaları çağrısı yaptı.