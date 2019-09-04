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4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pentagon'dan Meksika Duvarı'na bütçe desteği

04 Eylül 2019, Çarşamba 20:12
Pentagon, bütçesinden 127 savunma projesi için ayrılan parayı Trump'ın Meksika sınırına örmeye başladığı duvara ayırdı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinde 127 savunma projesi için ayrılan parayı, Başkan Donald Trump yönetiminin Meksika sınırına örmeye başladığı duvarın yapımına ayırdığı bildirildi.

Savunma Bakanı Mark Esper, savunma projelerinden duvar için ayrılan para konusunda Kongreyi bir mektupla bilgilendirirken, bu adımı Trump'ın şubat ayında Meksika duvarına ilişkin ilan ettiği Ulusal Acil Durum Deklarasyonu gereğince attıklarını belirtti.

Pentagon projelerin listesini henüz açıklamadı ancak Esper mektubunda söz konusu projelere ayrılan toplam miktarın 3,6 milyar dolar olduğunu ve bunların yarısına yakının askeri inşaat işlerinden ayrılacağını kaydetti.

AA

Etiketler: Meksika, duvar, ABD, Pentagon
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