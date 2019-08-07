Pentagon: IŞİD, Suriye’de yeniden canlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), (IŞİD) örgütünün Suriye’de “yeniden canlandığı” uyarısında bulundu.

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları belirtildi. Raporda, IŞİD’in Suriye’deki “başkenti” Rakka’yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak’ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı. IŞİD’in Irak’ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi. ABD’nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı. BBC Türkçe’nin haberine göre rapor, 1 Nisan ve 30 Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce IŞİD’in tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti.

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