"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Polonya'da kazanan Hukuk ve Adalet Partisi oldu

13 Ekim 2019, Pazar 23:45
Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi kazandı.

Polonya'da, 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimi, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) birinci tamamladı.

 

Yüzde 61,1 rekor katılımla gerçekleşen seçimde Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO) yüzde 27,4, Demokratik Sol İttifakı (SLD) yüzde 11,9, 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakı yüzde 9,6, aşırı sağcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakı ise yüzde 6,4 oy aldı.

PiS Partisi Genel Başkanı Jarosław Kaczynski, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik.” dedi.

Bu verilere göre, 460 sandalyeden oluşan mecliste milletvekili dağılımı PiS 239, PO 130, SLD 43, PSL+Kukiz’15 34 ve Konfederasyon 13 şeklinde oldu.

AA

Etiketler: polonya, seçim
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihî tesbitler

    Tel Abyad da teröristlerden arındırıldı

    Hürriyetlerde de ilerlemeliyiz

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    'Ayn el-Arab'daki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya ve Kenya'ya başsağlığı mesajı

    Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı açık ara farkla Kays Said oldu

    İslâm, Endülüs’e barış ve huzur getirdi

    İnancımızın gereği adalettir

    "Kıbrıs Türk'ü Mehmetçik'in yanındadır"

    Beşinci gününde Barış Pınarı Harekatı hangi aşamada?

    Kritik M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

    Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Onur Yavan ebediyete uğurlandı

    9 aylık Muhammed bebek terör saldırısı anında uyuyormuş

    Cizre, İdil, Silopi'nin 53 köyünde eğitime 3 gün ara

    Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK'ya karşı tedbirleri artırın' çağrısı

    Fransa’da başörtüsü karşıtları yalnız kaldı

    Göçmen nüfusu 272 milyona ulaştı

    Hukuk fakültelerine hukukçu olmayan dekanlar

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Peş peşe gelen depremler ve korku
    Mehmet KARA

    EYT’liler kime inansın!
    Şükrü BULUT

    Berlin’in iki güzide evlâdı…
    Genel

    Tarihî tesbitler
    Faruk ÇAKIR

    Bindiği dalı kesen medya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Özeleştiri ayıp değil, fazilettir
    Süleyman KÖSMENE

    Bu halimizde münakaşa eden haksızdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlere yoğunlaşmak
    Genel

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.