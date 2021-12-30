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30 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Putin’den 'yapıcı iş birliği' mesajı

30 Aralık 2021, Perşembe 14:34
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkan Biden’a ülkeleri arasında yapıcı bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği yeni yıl mesajında Rusya ve ABD’nin bölgesel ve uluslararası istikrar için özel sorumluluk taşıyan ülkeler olduğunu belirtti.

İki ülkenin insanlığın karşı karşıya olduğu birçok sınama ve tehdit karşısında çabaları birleştirerek yapıcı bir iş birliği kurabileceğini ve kurması gerektiğini vurgulayan Putin, “Cenevre’de haziranda yaptığımız zirvede varılan anlaşmalarımızın ve müteakip temasların geliştirilmesinde ileriye gidebileceğimize, karşılıklı saygı temelinde ve birbirilerimizin ulusal çıkarlarının dikkate alınmasına dayalı etkili bir Rus-Amerikan diyaloğu kurabileceğimize eminim.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Putin, yapıcı iş birliği, mesaj
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