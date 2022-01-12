Putin: Kovid-19 vakalarında ani artışlar olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde artabileceğini belirtti.

Putin, hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumunu değerlendirdi. Koronavirüsle mücadele konusunun hem Rusya hem de tüm dünyada güncel olduğuna dikkati çeken Putin, Kovid-19'un toplumu rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Putin, "Elbette zor ve olası ani artışların olabileceği durumdayız. Tatil uzundu. Bu süreçte insanlar birbiriyle yoğun temas halindeydi ve bunun, ülkedeki epidemiyolojik durumu etkilememesi mümkün değil." dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede Omicron vakalarının yıl sonunda artmaya başladığını ve bunun Kovid-19 salgınının yayılmasını hızlandıracağını söyledi. Golikova, "Hedefimiz, virüsün yayılmasının engellenmesi konusunda gerekli önlemler almaktır." ifadesini kullandı. AA

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