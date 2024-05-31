İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine girmesini “trajik bir hata” olarak nitelendirdi.

Emekli Tümgeneral Brik, İsrail’deki yerel basına verdiği demecinde, İsrail’in bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi ve saldırıların son tarihinin belirlenmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 6 kez görüştüğünü belirten Brik, bunların 4’ünde İsrail ordusunun Refah’a girmesine izin verilmemesinin nedenlerini açıkladığını kaydetti. “Refah’a girmek bize hiçbir fayda sağlamadı. Tam tersine Refah’a girmek trajik bir hataydı.” diyen Brik, “İsrail hükümetinin mevcut anlayışla devam etmesi durumunda İsrailli esirlerin sonsuza kadar Gazze’de kalacağını” ifade etti. Brik, İsrail’in Maariv gazetesi için salı günü kaleme aldığı yazıda ise, “Açık ve kesin bir gerçek var ve ben bu gerçekleri bilerek imzalıyorum: İsrail ordusunun Hamas’ı yenemeyeceği açık bir gerçek” ifadelerini kullandı.