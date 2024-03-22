Refah’ın işgali kıyamet gibi olur

Gazze’de farklı zamanlarda görev yapan Batılı doktorlar, İsrail’in Gazze’nin Refah setmini işgal planını hayata geçirmesi halinde ölü sayısının artacağı uyarısında bulundu. Bir İngiliz doktor, “Refah işgal edilirse Gazze kan gölüne döner, göreceğimiz ölüm sayısı da kıyamet gibi olur.” dedi.

Gazze’de farklı zamanlarda görev yapan Batılı ülkelerden doktorlar, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen bir programda, İsrail’in saldırılarının “dehşet verici vahşetinden” bahsederek, kentteki sağlık sisteminin fiilen çöktüğünü dile getirdi.

Euronews’in haberine göre, ABD, İngiltere ve Fransa’dan gelen dört doktor, İsrail’in ekim ayında başlattığı saldırılar nedeniyle yerle bir olan sağlık sistemini desteklemek üzere Gazze’deki ekiplerle birlikte çalışıyor.

‘İsrail yönetiminin asıl hedefinin Filistinlileri tamamıyla Gazze’den çıkarmak veya tamamen yok etmek’ olduğunu kaydeden doktorlar, acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Doktorlar Nick Maynard, Thaer Ahmad, Amber Alayyan ve Zaher Sahlouf’tan oluşan heyet, Gazze’deki insani durumun vahametini Kongre üyeleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde gündeme getirmeye çalışıyor. Doktor Sahloul, “Eğer (Refah’a) herhangi bir saldırı olursa, Gazze’nin kan gölüne döneceği ve (İsrail’in) katliam üstüne katliam yapacağı anlamına geliyor.” dedi. Sahlouf, sağlık sisteminin bozulması ve çökmesiyle birlikte hamile kadınların kanamadan, bebeklerin bakımsızlıktan ve ishalli hastaların da susuzluktan öleceğini uyarısında bulundu. Savaşın tırmanması halinde doğrudan ve dolaylı olarak 250 bin kişinin öleceğine dair bazı tahminlere işaret eden Sahlouf, “Bu İncil’de geçen bir rakam” ifadesine yer verdi ve ekledi: “Bunun gerçekleşmemesini umuyoruz. Çünkü bu nüfusun gidebileceği hiçbir yer yok.”

Haber Merkezi