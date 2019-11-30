Rejim çekilse de muhalefet iyimser

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde pazartesi başlayan Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi.

Komite’nin muhalif, rejim ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 15’er kişilik anayasa yazım kurulu üyeleri, ikinci turun son gününde toplantı için sabah saatlerinde tam kadro BM Cenevre Ofisi’ne geldi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, heyetlerle yaptığı ikili görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anayasa Komitesi’nin ikinci oturumunu az önce bitirdik. 45 kişilik küçük kurulu toplamak mümkün olmadı, çünkü gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadı.” dedi. Her iki eş başkanla hafta boyu pek çok kez bir araya geldiğini anlatan Pedersen, “Güzel ve ciddi müzakerelerde bulundular. Bir uzlamaya varmaya çalıştık. Ama dediğim gibi, henüz o noktada değiliz. Bu yüzden de her iki eş başkana, evlerine döndüklerinde, bu konuda çalışmaya devam etmelerini ve kendilerine en kısa zamanda dönüş yapacağımı söyledim.” dedi.

Rejime propaganda yaptırdılar

Öte yandan, Pedersen’in yaptığı açıklamanın ardından sadece rejim heyetiyle birlikte Cenevre’ye gelen kişilere soru hakkı verildi. Rejimin Türkiye aleyhinde propagandasına dönen soru-cevap kısmında, Cenevre merkezli uluslararası gazetecilere söz hakkı verilmemesi tepkilere neden oldu. Pedersen’in ardından gazetecilere konuşan muhaliflerin Eş Başkanı Hadi el Bahra ise “Ortak oturum yapmak mümkün olmasa da, ben bu turu olumlu bir çerçeveye koydum. Çünkü, istişareler Özel Temsilci aracığılığıyla yapıldı ve olumlu geçti” dedi.