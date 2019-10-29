Reuters'den 'Hariri istifa edecek' iddiası

Reuters, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin bugün ya da yarın istifa edeceğini duyurdu.

Başbakan Hariri'nin liderliğindeki Sünni bloktan üst düzey bir resmi kaynak, Hariri'nin istifasını büyük ihtimalle bugün açıklayacağını belirtti

Habere göre, bir başka resmi kaynak da Hariri'nin istifa yönünde hareket ettiğini, bugün ya da yarın bu adımı atabileceğini dile getirdi.

Lübnan'da yolsuzluğa batmış hükümetin son olarak Whatsapp gibi uygulamalarda sesli arama özelliğini vergilendirme kararı alması yurttaşları sokağa döktü.

Başkent Beyrut başta olmak üzere hükümetin yeni tasarruf düzenlemeleri ve kötüye giden ekonomik koşulları protesto eylemleri hükümetin istifası talebine dönüştü.