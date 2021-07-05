Riyad’dan, OPEC açıklaması

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun dün yapıldı.

18. Bakanlar Toplantısı’nın başarılı olması için “biraz uzlaşı ve rasyonellik” talebi dikkat çekti. Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ağustos ayında petrol üretiminin şartsız şekilde arttırılmasına bağlı kalacağını duyurmasının ardından, Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonuna açıklamalarda bulundu.“Biri hariç OPEC ülkeleri arasında uzlaşı olduğunu” söyleyen Bin Selman, OPEC grubunun bugün yapılacak üçüncü toplantısı öncesinde “Biraz uzlaşı ve rasyonellik toplantıyı başarılı kılabilir.” ifadelerini kullandı. Hangi ülkeyi kastettiğine ilişkin net bir ifade kullanmayan Bin Selman, OPEC grubunun toplantısına ilişkin ne iyimser ne de kötümser olduğunu dile getirdi. AA

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