Romanya'da nüfusuna oranla günlük en yüksek ölüm gözlemlendi

Romanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Klaus İohannis pazartesi gününden itibaren aşısızların çok fazla kısıtlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da geçen hafta test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıktı.

Romanya'da Kovid-19 salgınında ortalama günlük vaka sayısı da bin civarında. Ülkede birçok kampanya yürütülmesine rağmen halk aşı olmaktan çekiniyor.

Romanya Cumhurbaşkanı İohannis ülkede salgının kontrolden çıkmaya başlamasıyla dün yaptığı açıklamada, vatandaşlar aşılanmaya ikna olana kadar kısıtlamaların devam edeceğini belirterek, 25 Ekim pazartesi gününden itibaren aşı olmayanların daha katı kısıtlamalara maruz kalacağını söyledi.

Aşısızlar için uygulanacak yeni kısıtlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermeyen İohannis, yine pazartesi gününden itibaren okullarda da yüz yüze eğitime 2 hafta ara verileceğini duyurdu.

Romanya'da yaklaşık bir ay önce "yeşil sertifika" uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla, aşısızlar restoran ve kafelere giremiyor, akşam 8'den sonra sokağa çıkamıyorlar.

"Aşı karşıtlarının sesleri kesilmeli"

İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raed Arafat da Kovid-19 aşısı yaptırmaktan çekinilmesinde aşı karşıtlarının açıklamalarının etkili olduğunu söyledi.

Arafat, bazı televizyon kanallarındaki tartışma programlarında aşı konusunda asılsız haberler yayıldığını, aşı karşıtı teoriler nedeniyle aşılama oranının düşük kaldığını ifade ederek, televizyon ve radyo kanalarında aşı karşıtlarının seslerinin kesilmesi gerektiğini savundu. Arafat, "Kabul etmeliyiz ki, insanlar kandırıldı." ifadesini kullandı.

Romanya'daki ağır vakalar Macaristan'a sevk ediliyor

19 milyon nüfuslu ülkede iki doz aşı yaptıran kişi sayısı yalnızca 5 milyon 780 bin.

Ülke genelinde tüm hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ağır hastalar için yer bulunamıyor. Ambulansların bazı hastanelerin önünde kuyruk oluşturduğu görülürken, ağır vakalar, askeri uçaklarla komşu ülke Macaristan'a sevk edilmeye başladı.

Romanya'nın talebi üzerine ağır vakaların tedavisinde kullanılan 1075 kutu ilaç da hastanelere dağıtılmak üzere Avusturya tarafından dün ülkeye ulaştırıldı.

Bu arada ölüm ve vaka sayılarındaki artışın halkın gözünü korkuttuğu, aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Romanya'da son birkaç gün içinde de 99 bin 376 kişinin Kovid-19 aşısı yaptırdığı açıklandı.

Salgının başından bu yana 43 bin 487 kişi, son bir gün içinde de 448 Rumen öldü.