Rus memurların Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ın Rus vatandaşlar için gidilmesi tavsiye edilmeyen 116 ülkelik listeden çıkarıldığını açıkladı.

Kararı Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Irina Volk duyurdu.

Rus medyası İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in 12 haziran tarihinde kararı imzaladığını ve Rus polislerin böylelikle popüler tatil güzergahları olan Türkiye ve Tayland’a artık gidebileceğini yazdı.

2014 yılından beri devam eden 'tavsiye edilmiyor' kararı fiilen yasak anlamına geliyordu. Rus polislerin ve birçok kamu çalışanının listedeki ülkelere gidebilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması gerekiyordu.

Rusya'da turizm sektörünün önde gelen sitelerinden Tourdom.ru, yasağı kaldıran kararnameyi henüz kimsenin görmediğini ancak kararın Türk turizmine olumlu katkısı olacağı mesajını verdi.

3 milyon potansiyel Rus turist kapıda

Rusya'da polis ve diğer güvenlik teşkilatı mensuplarının sadece 13 ülkeye tatile gitmesi 'tavsiye ediliyordu'. Bu ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Tayland ve Tunus gibi popüler tatil merkezleri bulunmazken Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyet ülkeleriyle Vietnam, Çin ve Küba bulunuyordu.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye ve Tayland gibi yaz mevsiminin iki popüler tatil ülkesine yaklaşık 3 milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor. Türkiye, Rus vatandaşların tatil açısından 2018 yılında bir önceki seneye oranla yüzde 8 artışla en çok tercih ettiği yabancı ülke olmuştu.