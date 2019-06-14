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14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Rus polisi Türkiye'de de tatil yapabilecek

14 Haziran 2019, Cuma 08:55
Rusya’da İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar çıktı.

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasına yönelik karar imzaladı.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Kolokoltsyev’in imzaladığı kararla Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına Türkiye dahil edildi.

Kararla Tayland da gidilmesi serbest olan ülkeler arasına alındı.

Güvenlik görevlilerinin yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı

Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı.

Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti. 

AA

Etiketler: türkiye, rusya, rus polisi
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