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29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Rusya 4 yıldır Suriye'de

29 Eylül 2019, Pazar 13:16
Rusya'nın 30 Eylül 2015'te terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye'ye müdahale etmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

Beşşar Esed rejiminin en büyük müttefiki Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinde 4 yıl geride kaldı. Rusya'nın saldırıları sonucunda 6 bin 686 sivil ölürken, milyonlarca sivil evsiz kaldı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın gidişatını Esed rejimi lehine çeviren en önemli dönüm noktalarından biri Rusya'nın askeri müdahalesiydi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015'te Suriye'de hava saldırıları düzenlemeye başlayan Rusya, rejime verdiği desteği zaman içinde genişletti.

Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerin de yardımıyla Esed rejimi, muhaliflere kaybettiği alanların büyük kısmını geri aldı.

Rusya'nın askeri varlığının etkisi ilk olarak en belirgin şekilde 2016 yılının sonunda Halep kent merkezinin rejimin eline geçmesiyle görüldü.

O dönem Halep kent merkezinin askeri muhaliflerin kontrolündeki doğu mahalleri, rejim ve Rusya'nın yoğun saldırıları sonucu el değiştirmişti.

Rejim güçleri, Halep'te olduğu gibi başkent Şam, Humus ve ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin hakimiyetini Ruslar sayesinde sağladı.

Bu sayede Esed rejimi ülke topaklarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim hale geldi.

AA

Etiketler: Rusya, Suriye
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