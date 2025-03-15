Rusya: Ateşkes için şartlarımız olacak - Trump: Rusya ateşkesi reddederse yaptırım uygularız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkes teklifine ‘şartlı evet’ dedi.

Ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Ateşkes önerilerine katılıyoruz, ancak pozisyonumuz ateşkesin uzun vadeli bir barışa yol açacağı varsayımına dayanıyor” dedi.

Putin, “Bu barışın çatışmanın ‘temel nedenlerini’ ele alması gerektiğini” belirtti.

Haber Merkezi

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Trump: Rusya ateşkesi reddederse yaptırım uygularız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin, Moskova’nın Ukrayna ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmede kararlaştırılan 30 günlük ateşkesi desteklememesi halinde ‘’ABD’yi güçlü adımlar atmaya’’ çağırması üzerine Rusya’yı malî olarak hedef alabileceğini söyledi. Trump, ‘’Rusya için çok kötü olacak finansal şeyler yapabileceğini” söyleyerek, “Ancak bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum” dedi. Trump, ateşkesle ilgili olarak “olumlu mesajlar” aldığını ancak “olumlu bir mesajın hiçbir şey ifade etmediğini” söyledi.

Ankara - Anka