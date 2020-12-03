Rusya'da 28 bin yeni Kovid-19 vakası görüldü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 554 artarak 41 bin 607'ye, sağlığına kavuşan kişi sayısı da 29 bin 502 artışla 1 milyon 859 bin 851'e ulaştı.

Virüsün son 24 saatte 28 bin 145 kişide tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı. Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 750 artarak 625 bin 189'a, virüse bağlı ölenlerin sayısı ise 73 artışla 9 bin 126'ya yükseldi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede yapılan toplam test sayısının 77 milyon 600 bini aştığını duyurdu. AA

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