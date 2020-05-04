Rusya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 1356'ya ulaştı

Rusya'da bir günde koronavirüs vaka sayısı 10 bin 581, ölü sayısı da 76 arttı.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 145 bin 268'e, ölenlerin sayısı 1356'ya yükseldi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 581 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 145 bin 268'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, ölü sayısının 76 artarak 1356'ya, 1456 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 18 bin 95'e çıktığı kaydedildi. Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 7,9 olduğu belirtilen açıklamada, yeni vakaların yüzde 50,6'sında hastalık belirtilerinin olmadığı aktarıldı. AA

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