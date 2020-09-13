"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 62 bini aştı

13 Eylül 2020, Pazar 15:15
Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 62 bin 811’e, ölü sayısı 18 bin 578’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 94 artarak 18 bin 578’e, iyileşen sayısı 2 bin 690 artarak 876 bin 225’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 650 artarak 271 bin 97’ye, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 982’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 355 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 40 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okul içinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

AA

Etiketler: Rusya, koronavirüs
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Taliban, barış görüşmelerine rağmen saldırılara devam ediyor

    İran'ın petrol geliri 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi

    İtalya Sağlık Bakanı: 6 ay daha dişimizi sıkmamız lazım

    Çin: Dünya barışına en büyük tehdit ABD

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 350 bini geçti

    Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Prof. Dr. Toros'tan ''toz taşınımı'' uyarısı

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail - Bahreyn 'normalleşme'sine tepkiler devam ediyor

    Bakan Koca: 100 bin aktif hastamız yok

    Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı satın alacak

    Küresel salgında son durum

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'

    Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

    Hazır Kuvvet soruları

    Darbeyle hesaplaşma böyle sulandırıldı

    '12 Eylül tek adam rejimiyle sürüyor'

    Büyükşehirlere dönüş vak’aları artıracak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    '85 yaşındaki annemin suçu ne?'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Dindar nesil” derken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Darbecilere hesap sormak
    Genel

    Beklediğinize değdi
    Osman ZENGİN

    Kırk senelik büyük fitne
    Genel

    Hazır Kuvvet soruları
    Abdurrahman AYDIN

    Kader, kaza ve atâ sisteminin hikmetleri
    Genel

    Darbeyle hesaplaşma böyle sulandırıldı
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.